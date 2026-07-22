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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 107vom 22.07.2026
In letzter Minute

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Hart aber herzlich

Folge 107: In letzter Minute

47 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Max' Neffe Doug Templeton ist ein erfolgreicher Basketball-Star - zu erfolgreich für seinen Teamkameraden Dale Connors. Der missgünstige Dale schiebt Doug ein Kokain-Briefchen unter, woraufhin das Basketball-Ass sofort vom Spielbetrieb suspendiert wird. Doch Doug schaltet Jennifer und Jonathan Hart ein. Die beiden sehen sich die Basketballmannschaft etwas näher an - und kommen einem groß angelegten Wettschwindel auf die Spur.

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