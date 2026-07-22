Staffel 5Folge 107vom 22.07.2026
In letzter MinuteJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 107: In letzter Minute
47 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Max' Neffe Doug Templeton ist ein erfolgreicher Basketball-Star - zu erfolgreich für seinen Teamkameraden Dale Connors. Der missgünstige Dale schiebt Doug ein Kokain-Briefchen unter, woraufhin das Basketball-Ass sofort vom Spielbetrieb suspendiert wird. Doch Doug schaltet Jennifer und Jonathan Hart ein. Die beiden sehen sich die Basketballmannschaft etwas näher an - und kommen einem groß angelegten Wettschwindel auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart aber herzlich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland