Staffel 5Folge 108vom 17.02.2026
Der letzte SprungJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 108: Der letzte Sprung
46 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Die Harts sehen sich zusammen mit Pamela Braddon und deren Mann Dick Videos vom letzten gemeinsamen Winterurlaub an. Dabei fällt Jonathan Hart eine merkwürdige Szene auf: Eine maskierte Gestalt macht sich an den Skiern auf dem Dach eines geparkten Wagens zu schaffen. Jonathan wird klar, dass hier die Vorbereitungen zu einem Mord gefilmt worden sind. Und der Täter ist kein anderer als Dick Braddon selbst, der nun um jeden Preis das belastende Band in die Hand bekommen muss.
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland