Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 109vom 18.02.2026
47 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

Max unterhält eine Brieffreundschaft mit der New Yorkerin Elizabeth Tisdale. Endlich werden sich die beiden persönlich kennen lernen - wenn Max eine Lösung für sein Problem findet: Um Eindruck zu schinden, hat er sich bei Elizabeth als Multimillionär ausgegeben - nun müssen die Harts wohl oder übel die Dienstboten für Max spielen. Doch dann bekommt Elizabeth Besuch von ihrem missratenen Neffen Frank. Und der möchte das Millionärshaus ausräumen - mit Hilfe der "Dienstboten".

