SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 89vom 21.01.2026
London im Frühling

Folge 89: London im Frühling

47 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Die Harts machen Kurzurlaub in London. Dort haben sie sich kennengelernt - sie erinnern sich: Jennifer, Journalistin des "London Herald", wollte unbedingt mit Jonathan, der nichts so hasste wie Publicity, über seine britischen Geschäftsinteressen sprechen. Und dann ging es Schlag auf Schlag: Das Interview kam ohne Zutun Jennifers auf die Titelseite, der Zeitungsverleger wurde ermordet, Jennifer entführt - und dann von ihrem Befreier Jonathan mit einem Heiratsantrag bedacht.

