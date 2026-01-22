Staffel 5Folge 90vom 22.01.2026
Hart aber herzlich
Folge 90: Das Geheimnis des Poloschlägers
47 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
José und Fernando, zwei Polospieler, nutzen die Welttournee mit ihrer Mannschaft, um überall Juwelen und Edelsteine zu stehlen. Als ein Kommissar auftaucht, wird José nervös: In seinem Schläger befindet sich ein Smaragd, der eine Million Dollar wert ist. In seiner Not schenkt er Jonathan, dem Kapitän der amerikanischen Mannschaft, den Schläger. Fernando ermordet daraufhin José - und dann begeht er einen Fehler: Er bricht bei den Harts ein, um den Schläger zu holen.
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland