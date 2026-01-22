Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 90vom 22.01.2026
Das Geheimnis des Poloschlägers

Folge 90: Das Geheimnis des Poloschlägers

47 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

José und Fernando, zwei Polospieler, nutzen die Welttournee mit ihrer Mannschaft, um überall Juwelen und Edelsteine zu stehlen. Als ein Kommissar auftaucht, wird José nervös: In seinem Schläger befindet sich ein Smaragd, der eine Million Dollar wert ist. In seiner Not schenkt er Jonathan, dem Kapitän der amerikanischen Mannschaft, den Schläger. Fernando ermordet daraufhin José - und dann begeht er einen Fehler: Er bricht bei den Harts ein, um den Schläger zu holen.

