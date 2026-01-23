Staffel 5Folge 91vom 23.01.2026
Hart aber herzlich
Folge 91: Juwelenraub auf Französisch
Folge vom 23.01.2026
Jonathan und Jennifer reisen nach Paris, um dort ein kostbares Diadem zu ersteigern. Doch kaum will Jonathan das Schmuckstück besichtigen, steckt er auch schon mitten in einem Verbrechen. Der notorische Gauner McQuater und seine Freundin Monique sind gerade dabei, das Diadem zu entwenden, als Jonathan die Galerie betritt. Er wird kurzerhand als Geisel genommen. Die Gangster fordern ein Fluchtauto und ein aufgetanktes Flugzeug ...
Hart aber herzlich
