SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 92vom 26.01.2026
47 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 12

Kendall Electronics soll mit Hilfe von Hart Industries ein revolutionäres Radarsystem entwickeln. Kendall kann jedoch den Termin nicht einhalten und fürchtet die Konventionalstrafe. Er ermordet seinen Chefingenieur Redstone und baut das Radarsystem zu einer Bombe um, die im Augenblick des Tests hochgehen soll. Der Reserveoffizier Jonathan nimmt als Co-Pilot am Testflug teil, nicht ahnend, was passieren wird. Jennifer ermittelt währenddessen bereits im Mordfall Redstone ...

