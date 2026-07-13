Staffel 5Folge 94vom 13.07.2026
Spiel, Satz, Mord!Jetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 94: Spiel, Satz, Mord!
47 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Josh Dunston und Travis Saunders - Tennislehrer und Tröster einsamer Frauen - wollen Informationen nutzen, die die Frauen so ausplaudern. Auf das Gerücht hin, dass Jonathan die Firma Syndicam Video erwerben will, kauft Saunders Syndicam-Aktien. Jonathan durchschaut das Spiel und lässt Jennifer falsche Informationen verbreiten, woraufhin Saunders weiterkauft. Dann zieht Jonathan sein Kaufinteresse zurück: Syndicam macht pleite, die Aktien werden wertlos - und Saunders dreht durch.
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Hart aber herzlich
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Sony Pictures Television International Deutschland