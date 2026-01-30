Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 96vom 30.01.2026
Alte Liebe macht blind

47 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12

Jillian Rawlings gibt sich als Tochter von Jennifers Vater Stephen Edward aus. Da sie seiner ehemaligen Geliebten sehr ähnlich sieht, glaubt er ihr sofort. Jillian wird zur Erbin von Stephens Vermögen eingesetzt. Jonathan überprüft die junge Frau: Sie ist zwar die Tochter dieser Geliebten, aber Stephen ist nicht ihr Vater. Zusammen mit ihrem Freund Jack Corey wollte sie Unterhalt erschwindeln. Aber als Corey von der möglichen Erbschaft erfährt, will er Jennifers Vater ermorden.

