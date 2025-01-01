Hart of Dixie
Folge 10: Das Fest der Liebe
41 Min.
Bluebells Weihnachtsmann wird nach einem Besuch in Zoes Praxis unverzüglich krank geschrieben. Zoe hat nun die undankbare Aufgabe, selbst in den rot-weißen Umhang zu schlüpfen, um Crazy Earl einen Besuch abzustatten. Unterdessen beschließt Ruby, das Städtchen zu verlassen - unter großem Protest von Lavon. Passend zum Fest der Liebe wird sich auch Zoe ihrer Gefühle für Wade bewusst?
Genre:Feiertag, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen