Hart of Dixie
Folge 19: Der Kuss
41 Min.
Wieder einmal herrscht völliges Gefühlschaos in der gemütlichen Kleinstadt Bluebell: Transy vermutet, dass George Gefühle für Zoe hat. Die junge Ärztin muss sich wiederum eingestehen, dass die Liebe zu George langsam wieder zu wachsen beginnt. Als sich die beiden im Rahmen eines Theaterstücks einen Kuss geben sollen, sorgt das für große Probleme. Unterdessen beschäftigen sich Lemon und Wade mit bodenständigen Angelegenheiten: Sie arbeiten auf die Restauranteröffnung hin.
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen