Hart of Dixie
Folge 11: Die allerletzte Chance
41 Min.Ab 6
Zoe und Joel sind immer noch auf der Suche nach dem perfekten Heim. Dabei läuft Zoe ihrer Tante in die Arme. Wie sich herausstellt, kann diese New Yorker nicht ausstehen. Wade ist unterdessen bereit, seine Beziehung mit Vivian zu festigen. Zunächst muss er jedoch ihren kleinen Sohn von seinen Fähigkeiten als Stiefvater überzeugen. Bei Lynly und George tauchen indes die ersten Wolken am siebten Himmel auf ...
