Hart of Dixie
Folge 18: Das Männer-Heilfasten
41 Min.
Wade ist begeistert, dass Vivian mit ihm ausgeht. Doch dann beginnt ihr Ex-Mann, ihr Nachrichten zu schreiben. In Wade wächst das Misstrauen: Welche Absichten verfolgt Vivians Verflossener? Unterdessen heckt Magnolia einen Plan aus, um Brick aus seinem Haus wegzulocken. Sie will eine Party schmeißen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen