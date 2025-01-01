Hart of Dixie
Folge 2: Der große Unbekannte
41 Min.
Um ihre Gastfreundschaft unter Beweis zu stellen, laden Lavon und AnnaBeth, Joel und Zoe zum Abendessen ein. Als Lemon jedoch einem der begehrtesten Junggesellen der Gegend begegnet, lädt sie sich und ihre neue Eroberung kurzerhand auch zu Lavon ein. Im Laufe des Abends nehmen noch weitere unerwartete Gäste an der Tafel des Bürgermeisters Platz.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen