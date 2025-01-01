Hart of Dixie
Folge 21: Drama-Queen
41 Min.
Zoe will sich nun endgültig von ihren alten Gefühlen trennen und einen Neuanfang in Sachen Liebe wagen. Die Frage ist jedoch: Wer ist der passende Kandidat? Max und Rose wollen der jungen Ärztin Max' Vater schmackhaft machen. Ob das funktionieren kann? Unterdessen müssen Wade und Lemon schweren Herzens die Schließung ihres Lokals hinnehmen. Sie haben sich nicht strikt genug an die Regeln und Vorgaben gehalten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
