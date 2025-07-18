Dots Sonde auf Abwegen/In Audreys FängenJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Dots Sonde auf Abwegen/In Audreys Fängen
23 Min.Ab 6
Audrey, Lotta und Dot bilden das superstarke Mädchentrio, das auf der Harvey Street für Gerechtigkeit sorgt. Dort wo Kinder ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen und sich jeder Tag wie Samstag auf drei Kugeln Eis anfühlt, hört der Spaß nie auf.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH