ServusTVStaffel 1Folge 1vom 09.12.2025
48 Min.Folge vom 09.12.2025

Vor 250 Jahren sorgte eine mysteriöse Todesserie im südfranzösischen Gévaudan für Angst und Spekulationen. Bis heute ist das Rätsel um das „Biest“ ungelöst. Der Historiker Bernard Soulier und der Illustrator Jean-Charles Poupard begeben sich auf eine spannenden Spurensuche zwischen historischen Mythen und der wilden Natur der Cevennen.

