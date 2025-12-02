Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Haunted Places

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 02.12.2025
Draculas Transsilvanien

Draculas TranssilvanienJetzt kostenlos streamen

Haunted Places

Folge 3: Draculas Transsilvanien

47 Min.Folge vom 02.12.2025

Dunkle Legenden, unberührte Wildnis und faszinierende Tierwelt: Die Karpaten in Rumänien sind ein Ort voller Geheimnisse. In dieser Region werden die Geschichten um Graf Dracula wieder lebendig. In den Karpaten erstrahlt die Natur Europas auch in ihrer ursprünglichsten Form!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Haunted Places
ServusTV

Haunted Places

Alle 1 Staffeln und Folgen