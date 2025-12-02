Staffel 1Folge 3vom 02.12.2025
Haunted Places
Folge 3: Draculas Transsilvanien
47 Min.Folge vom 02.12.2025
Dunkle Legenden, unberührte Wildnis und faszinierende Tierwelt: Die Karpaten in Rumänien sind ein Ort voller Geheimnisse. In dieser Region werden die Geschichten um Graf Dracula wieder lebendig. In den Karpaten erstrahlt die Natur Europas auch in ihrer ursprünglichsten Form!
