Hauptsache Schnee - Winter in Schladming
Folge 1: Hauptsache Schnee - Winter in Schladming
31 Min.Folge vom 26.01.2026
Ein Skiurlaub ist längst ein logistisches Großprojekt. Auf der Piste, in den Seilbahnen, in Hütten und Hotels sorgt ein dichtes Netz aus Technik und Personal für den Betrieb. Entsprechend hoch sind die Kosten, vom Skipass bis zur Unterkunft. Für Familien ist ein Urlaub im Schnee oft teurer als eine Pauschalreise in wärmere Regionen. Die Reportage blickt hinter die Kulissen des Skibetriebs in Schladming. Nachts präparieren Pistenraupen die Hänge, tagsüber arbeiten Pistenretter, Seilbahnmitarbeiter, Gastronomie- und Hotelpersonal für einen reibungslosen Ablauf. Regie: Leo Spors Rita Stingl Bildquelle: ORF/ZDF/Leo Spors
Hauptsache Schnee - Winter in Schladming
