Hauptsache Schnee - Winter in Schladming

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 26.01.2026
31 Min.Folge vom 26.01.2026

Ein Skiurlaub ist längst ein logistisches Großprojekt. Auf der Piste, in den Seilbahnen, in Hütten und Hotels sorgt ein dichtes Netz aus Technik und Personal für den Betrieb. Entsprechend hoch sind die Kosten, vom Skipass bis zur Unterkunft. Für Familien ist ein Urlaub im Schnee oft teurer als eine Pauschalreise in wärmere Regionen. Die Reportage blickt hinter die Kulissen des Skibetriebs in Schladming. Nachts präparieren Pistenraupen die Hänge, tagsüber arbeiten Pistenretter, Seilbahnmitarbeiter, Gastronomie- und Hotelpersonal für einen reibungslosen Ablauf. Regie: Leo Spors Rita Stingl Bildquelle: ORF/ZDF/Leo Spors

