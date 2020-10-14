Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 14.10.2020: Perfekt getarnt!
45 Min.Folge vom 14.10.2020
Auf der Suche nach dem schönsten Haus in Deutschland steht unseren Experten Eva Brenner und Guido Heinz Frinken die Interior-Bloggerin Jenny Feldmann (@elbgestoeber) aus Hamburg zur Seite. Auf ihrem Blog zeigt sie ihren 125.000 Lesern, wie man ein Zuhause stilsicher einrichtet. Ob auch die Hausbesitzer mit ihrem Stil überzeugen können? Geschichtsträchtige Immobilen, wie eine ehemalige Autowerkstatt oder eine Tabakscheune, stehen auf der Reiseroute.
