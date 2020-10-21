Haus des Jahres: Deutschland
Folge vom 21.10.2020: Wohnen im Wein
45 Min.Folge vom 21.10.2020
Die Juroren reisen quer durch Deutschland zu einem alten Bauernhaus, einem Weingut mit atemberaubenden Ausblick und einem umgebauten Fachwerkhaus. Bei der Bewertung der Häuser werden sie von der Ausstattungsspezialistin Elna-Margret Prinzessin zu Bentheim und Steinfurt begleitet. Sie gehört zu einer der ältesten Adelsfamilien Deutschlands, ist Expertin für renovierte Schlösser und legt bei den Objekten besonderen Wert auf den Mix aus Alt und Neu.
