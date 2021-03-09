Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haus-Flipping mit Tarek

Blutige Anfänger

HGTVFolge vom 09.03.2021
Blutige Anfänger

Blutige AnfängerJetzt kostenlos streamen

Haus-Flipping mit Tarek

Folge vom 09.03.2021: Blutige Anfänger

22 Min.Folge vom 09.03.2021

Lidia und Fernando wollen mit einem Haus in Rancho Cucamonga ins Flipping-Geschäft einsteigen. Sie haben keinerlei Erfahrung, aber große Träume und investieren dafür all ihre Ersparnisse. Während die Maklerin Lidia von teurem Design träumt, spart der Banker Fernando, wo er kann. Nachdem die beiden abgezockt wurden, hören sie auf Tareks Tipp und engagieren einen Bauleiter, mit dem das Projekt endlich Form annimmt.

Alle verfügbaren Folgen