Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Ein steiniger Weg

sixx Staffel 1 Folge 9 vom 05.12.2025
Ein steiniger Weg

Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

Folge 9: Ein steiniger Weg

44 Min. Folge vom 05.12.2025 Ab 6

Heather Rae und ihr Ehemann Tarek kaufen ein altes Craftsman-Haus. Dabei wollen die beiden so viel wie möglich beibehalten und nur das Nötigste renovieren. Der komplette Wohn- und Essbereich besteht aus Holz, das die Profis lediglich dunkler streichen. Die Handwerker verwandeln einen großen Schrank in eine Kücheninsel. Zudem wird die Küche vergrößert und modernisiert. Das Gestrüpp im Vorgarten wird entfernt und neue Blumensträucher werden bepflanzt.

