Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 03.04.2024: Lauter Überraschungen
44 Min.Folge vom 03.04.2024
Tareks 800. Flip ist ein Haus der Spitzenklasse. Es liegt in der Nähe von Long Beach und ist von sehr großen Multimillionen-Dollar-Anwesen umgeben. Das Haus, um das es geht, ist ebenfalls luxuriös, aber für die Nachbarschaft ein Einstiegshaus. Neben einem kaputten Dach und anderen Bauschäden müssen Tarek und Heather das renovierungsbedürftige Haus komplett umgestalten, sodass es sich harmonisch in die exklusive Nachbarschaft einfügt. Für das Design setzen sie auf einen modernen Look mit einigen mutigen Akzenten – perfekt für eine junge Familie. Außerdem organisiert Heather ein Event, um Tareks 800. Flip zu feiern und die renovierte Villa einem ausgewählten Kreis zu präsentieren.
