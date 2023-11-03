Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 03.11.2023: In Eigenverantwortung
45 Min.Folge vom 03.11.2023
Mit allem, was sie mit Tarek gelernt hat, wagt Top-Maklerin Heather ihren ersten Alleingang bei einem Anwesen in Anaheim, Kalifornien, und muss feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, allein ein Haus zu flippen. Auf Anhieb gefiel ihr die Größe, die hohen Decken und der Pool des Anwesens, doch die Renovierungsarbeiten und Designideen sprengen schnell das vereinbarte Budget. Zum Glück hat Heather ein Dreamteam zusammengestellt, das allen Schwierigkeiten zum Trotz zusammenhält.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.