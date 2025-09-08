Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine unendliche Geschichte

In Hawthorne, Kalifornien, stoßen Tarek und Heather auf eine wahre Herausforderung: ein völlig verwahrlostes Haus, das ihr bislang extremstes Projekt werden könnte. Jahrzehntelanger Schmutz, massive Abnutzung und überraschende Bausünden stellen ihr Können auf die Probe. Doch mit jeder Idee wächst auch ihre Hoffnung, den alten Bungalow in ein echtes Schmuckstück zu verwandeln.

