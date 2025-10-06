Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus-Flipping mit Tarek: Family Business

HGTV Folge vom 06.10.2025
44 Min. Folge vom 06.10.2025

Tarek wagt ein besonderes Experiment: Er bringt seiner Schwester und deren Freund die Grundlagen des Hausverkaufs bei. Doch die Vermischung von Familie und Geschäft sorgt schnell für Spannungen. Fehler, Missverständnisse und die große Verantwortung könnten das Projekt zu einer ernsten Belastungsprobe machen. Nun zeigt sich, ob Familie auch im Immobiliengeschäft zusammenhält.

