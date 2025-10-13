Haus-Flipping mit Tarek: Family Business
Folge vom 13.10.2025: Kopf oder Zahl
45 Min.Folge vom 13.10.2025
Tarek und Adam wagen ein ungewöhnliches Experiment: Sie entscheiden per Münzwurf, ob sie ein Haus kaufen. Schon bei der ersten Besichtigung entdeckt Heather allerdings Probleme, denn die Immobilie ist deutlich kleiner als erwartet. Aus einem vermeintlichen Glücksgriff könnte so der größte Fehlkauf ihrer Karriere werden.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten, Reality
Altersfreigabe:
0
