Haus-Flipping mit Tarek

Das Warten hat ein Ende

HGTVFolge vom 22.12.2023
Das Warten hat ein Ende

Das Warten hat ein EndeJetzt kostenlos streamen

Haus-Flipping mit Tarek

Folge vom 22.12.2023: Das Warten hat ein Ende

45 Min.Folge vom 22.12.2023

Miguel und Drew sind relativ neu im Business und kauften für eine Million Dollar einen Rohdiamant in begehrter Lage von Long Beach. Doch sie haben mit der Stadtverwaltung und einem Top-Design zu kämpfen, weshalb sie sich an Immobilienprofi Tarek wenden. Der Druck ist hoch, denn es steht viel auf dem Spiel. Das Haus hat großes Potenzial und Tarek hilft ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit sie das Haus erfolgreich verkaufen können.

