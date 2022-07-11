Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 11.07.2022: Wasserschaden
45 Min.Folge vom 11.07.2022
Aryana und Hector brauchen dringend Unterstützung. Die Maklerin und der Bauunternehmer sind vom Fach und flippen bereits seit Jahren Häuser. Allerdings ist der durchschlagende Erfolg bislang ausgeblieben. Ganz im Gegenteil: Das Paar hat es aufgrund miserabler Finanzplanung sogar geschafft, sich selbst in die Miesen zu manövrieren! Zum Glück ist Vollprofi Tarek El Moussa zur Stelle, um die beiden mit einer besseren Strategie auszustatten. Später gerät der Experte selbst in Bredouille. An seinem Haus hat es einen heftigen Wasserschaden gegeben...
