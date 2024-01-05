Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 05.01.2024: Ein schlauer Plan
45 Min.Folge vom 05.01.2024
Tarek trifft und berät Gabby und Kais in Orange, Kalifornien. Eigentlich wollten sie sich selbst ihr erstes Haus zulegen – nun renovieren und verkaufen sie stattdessen eins. Die beiden sind blutige Anfänger und haben noch nie ein Haus geflippt! Deshalb beginnt Tarek mit ihnen von ganz vorne – von der Budgetplanung über die Renovierung bis hin zum Interior begleitet er das Paar bei ihrem großen Projekt. Wird am Ende alles gutgehen?
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.