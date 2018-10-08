Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 08.10.2018: Folge 12
21 Min.Folge vom 08.10.2018
Die Immobilien-Experten haben ein Schnäppchen an Land gezogen: ein hässliches Haus aus den 70ern, das jedoch in einer eleganten Gegend von Buckhead, Georgia, steht. Es ist teurer als ihre üblichen Objekte, und auch die anstehende Renovierung wird kostspielig, aber die Aussicht auf einen Spitzenprofit ist verlockend. Können Anita und Ken diesen Schandfleck so herausputzen, dass er Highend-Kunden anzieht und viel Geld in die Kasse spült?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.