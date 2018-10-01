Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 01.10.2018: Folge 2
21 Min.Folge vom 01.10.2018
Ken und Anita Corsini kaufen ein heruntergekommenes, vermülltes und sehr hässliches Mietshaus in Smyrna, Georgia, einem beliebten Vorort von Atlanta. Das Gebäude steht auf einem weitläufigen Grundstück, und die Verkaufspreise in dieser Gegend haben sich erfreulich nach oben entwickelt. Doch die alte Bausubstanz ihres vermeintlichen Schnäppchens wird den beiden Real Estate-Profis noch reichlich Kopfzerbrechen bereiten.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.