Haus-Makeover in Atlanta
Folge vom 02.10.2018: Folge 3
21 Min.Folge vom 02.10.2018
Ein 50er Jahre-Farmhaus in Ziegelbauweise, das in Marietta, Georgia, steht, ist auf dem Markt - dochdie mögliche Gewinnspanne bei diesem Objekt ist knapp. Deshalb müssen die Immobilienexperten bei der Renovierung sparsam sein, das heißt: ein paar kosmetische Korrekturen zum günstigen Preis, damit genug Budget für die Renovierung der Küche und der Schlafzimmer bleibt. Um dieses Haus mit Profit zu verkaufen, müssen die beiden ihr ganzes Know-how in die Waagschale werfen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.