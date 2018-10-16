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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge 10

HGTVFolge vom 16.10.2018
Folge 10

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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge vom 16.10.2018: Folge 10

21 Min.Folge vom 16.10.2018Ab 6

Die Super-Makler erwerben eine kleine Eigentumswohnung am Las Vegas Boulevard, die nur ein paar Gehminuten vom berühmten Las Vegas Strip mit seinen zahlreichen Luxushotels und Casinos entfernt liegt. Und Design-Talent Aubrey hat den perfekten Käufer bereits vor Augen: Ein zahlungskräftiger Kunde, der mitten im Trubel von Sin City wohnen möchte. Deshalb verwandelt sie die langweilige Bude in ein superschickes Apartment für höchste Ansprüche.

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