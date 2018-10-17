Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 17.10.2018: Folge 12
21 Min.Folge vom 17.10.2018Ab 6
Die Immobilien-Profis gehen heute ein großes Risiko ein: Sie kaufen ein winziges Apartment mit einem Schlaf- und einem Badezimmer in einer guten Gegend von Las Vegas, ohne die Immobilie vorher gesehen zu haben. Doch Designerin Aubrey bereut den Kauf schon bald: Um dieses hässliche, abgewohnte Mauseloch in ein glamouröses und gewinnbringendes Vorzeigeobjekt zu verwandeln, müssen sie aufs Ganze gehen und alles geben, ohne ihr Renovierungsbudget zu überziehen.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.