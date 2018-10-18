Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 18.10.2018: Folge 14
21 Min.Folge vom 18.10.2018Ab 6
Design-Spezialistin Aubrey hat Großes vor: Als eine Farm mit drei Schlafzimmern aus den 80ern im Preis fällt, will sie sofort zuschlagen, um die Immobilie in ein Einfamilienhaus zu verwandeln. Gatte und Geschäftspartner Bristol ist von dem Projekt weniger angetan, kann ihren Renovierungseifer aber nicht bremsen. Und tatsächlich treten beim Umbau Probleme auf: Eine tragende Wand kann nicht eingerissen werden, so dass Aubrey ihre gesamten Design-Pläne ändern muss.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.