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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge 6

HGTVFolge vom 12.10.2018
Folge 6

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Haus-Makeover in Las Vegas

Folge vom 12.10.2018: Folge 6

21 Min.Folge vom 12.10.2018Ab 6

Martial Arts-Kämpfer Bristol und Designerin Aubrey besichtigen ein Haus mit zwei Schlafzimmern, das gerade erst auf den Markt gekommen ist. Und dieses Objekt scheint etwas Besonderes zu sein: Obwohl Zwei-Schlafzimmer-Häuser selten viel Profit abwerfen, ist sich das Paar einig, dass hier eine Menge Potenzial vorhanden ist. Mit einem cleveren Umstyling und Rundum-Modernisierung kann diese Immobilie ein echtes Vegas-Highlight werden.

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