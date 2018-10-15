Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 15.10.2018: Folge 8
21 Min.Folge vom 15.10.2018Ab 6
In Las Vegas ist ein neues Objekt auf den Markt gekommen, das bei Aubrey und Bristol Marunde die Alarmglocken läuten lässt. Die Immobilie ist eine Bruchbude, und die Gitterstäbe an Fenstern und Türen tragen auch nicht zum Charme des Hauses bei. Dazu kommt ein undichtes Dach mit maroden Schindeln. Trotzdem überlegen die Real Estate-Profis, ob sie zuschlagen. Wenn sie tief in die Trickkiste greifen und die Renovierungskosten geringhalten, könnten sie einen ordentlichen Schnitt machen.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.