Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 25.10.2018: Folge 10
21 Min.Folge vom 25.10.2018
Aubrey und Bristol Marunde verschwenden keine Zeit und reißen sich ein Stadthaus in einer angesagten Gegend von Las Vegas zum kleinen Preis unter den Nagel. Doch bald wird ihnen klar, warum sie die Immobilie so günstig erwerben konnten: Der Vorbesitzer hatte mit halbscharigen Renovierungsarbeiten angefangen, diese aber nicht zu Ende gebracht. Und so müssen die Super-Makler alte Baustellen weiterführen und trotzdem versuchen, aus dem Haus ein Glamour-Domizil mit schwebender Treppe, Galerie und anderen maßgeschneiderten Elementen zu machen.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.