Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haus-Makeover in Las Vegas

Folge 6

HGTVFolge vom 23.10.2018
Folge 6

Folge 6Jetzt kostenlos streamen

Haus-Makeover in Las Vegas

Folge vom 23.10.2018: Folge 6

21 Min.Folge vom 23.10.2018

Aubrey bekommt den Hinweis auf eine Immobilie mit verlockend niedrigem Listenpreis, die in der Kleinstadt Boulder City, 30 Kilometer vor Las Vegas liegt. Das 65 qm2-Häuschen aus den 40ern ist in einem schlechten Zustand, doch Aubrey und Bristol kaufen es trotzdem, weil sie konkrete Pläne haben: Sie wollen das Haus vergrößern und sanieren, ohne seinen historischen Charme zu verlieren. Ein Anbau mit zwei Schlaf- und Badezimmern sorgt für eine attraktive Quadratmeterzahl, ein Makeover im Cottage-Stil verwandelt die schäbige Hütte in ein sonniges Traumhaus.

Alle verfügbaren Folgen