Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 23.10.2018: Folge 6
21 Min.Folge vom 23.10.2018
Aubrey bekommt den Hinweis auf eine Immobilie mit verlockend niedrigem Listenpreis, die in der Kleinstadt Boulder City, 30 Kilometer vor Las Vegas liegt. Das 65 qm2-Häuschen aus den 40ern ist in einem schlechten Zustand, doch Aubrey und Bristol kaufen es trotzdem, weil sie konkrete Pläne haben: Sie wollen das Haus vergrößern und sanieren, ohne seinen historischen Charme zu verlieren. Ein Anbau mit zwei Schlaf- und Badezimmern sorgt für eine attraktive Quadratmeterzahl, ein Makeover im Cottage-Stil verwandelt die schäbige Hütte in ein sonniges Traumhaus.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.