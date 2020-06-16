Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Haus-Makeover in Las Vegas

Episode 6

HGTVFolge vom 16.06.2020
Episode 6

Episode 6Jetzt kostenlos streamen

Haus-Makeover in Las Vegas

Folge vom 16.06.2020: Episode 6

21 Min.Folge vom 16.06.2020

Die Haus-Flipper kaufen ein kleines, unscheinbares Zweifamilienhaus nahe der Uni und dem Vegas-Strip. Sie beschließen, es in ein Einfamilienhaus in farbenfrohem Design umzuwandeln, das von Aubreys College-Tagen inspiriert ist. Sie schließen das Projekt mit einer mutigen Entscheidung ab: Die Fassade des Hauses wird komplett verändert und bekommt eine Veranda.

Alle verfügbaren Folgen