Haus-Makeover in Las Vegas
Folge vom 23.06.2020: Episode 7
22 Min.Folge vom 23.06.2020
Aubrey und Bristol Marunde wagen ein Experiment und tauschen ihre Jobs bei der Renovierung eines Stadthauses in Las Vegas. Aubrey kümmert sich um den Umbau und Bristol erstellt einen Designplan, der den Räumen ein rustikales Flair verleiht. Auch handwerklich packt Aubrey mit an und Bristol veredelt das Schlafzimmer mit einer Holzwand und wählt Fließen und Fußböden aus.
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Genre:Reality, Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.