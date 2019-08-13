Haus-Makeover in Nashville
Folge vom 13.08.2019: Die Löwenfußwanne
21 Min.Folge vom 13.08.2019
Page Turner und DeRon Jenkins entdecken eine viktorianische Pension im Osten von Nashville, die Feuer, Blitze und Vernachlässigung überlebt hat. Die Profis setzen all ihr Wissen ein, um dem 100 Jahre alten Gebäude wieder neues Leben und vor allem Wohnlichkeit zu verleihen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.