Haus-Makeover in Nashville
Folge vom 16.07.2019: Haus ohne Boden
21 Min.Folge vom 16.07.2019
Es soll ein schneller Verkauf werden, deshalb erzählt DeRon seiner Geschäftspartnerin nichts von dem modernen Cottage in Nashville, in das er investiert. Doch leider sind Haus und Hof von sechsbeinigen Schädlingen befallen und die beiden müssen das Haus sozusagen vor dem Verfall retten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.