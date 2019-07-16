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Haus-Makeover in Nashville

Haus ohne Boden

HGTVFolge vom 16.07.2019
Haus ohne Boden

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Haus-Makeover in Nashville

Folge vom 16.07.2019: Haus ohne Boden

21 Min.Folge vom 16.07.2019

Es soll ein schneller Verkauf werden, deshalb erzählt DeRon seiner Geschäftspartnerin nichts von dem modernen Cottage in Nashville, in das er investiert. Doch leider sind Haus und Hof von sechsbeinigen Schädlingen befallen und die beiden müssen das Haus sozusagen vor dem Verfall retten.

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