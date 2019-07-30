Haus-Makeover in Nashville
Folge vom 30.07.2019: Das halb abgerissene Haus
21 Min.Folge vom 30.07.2019
Um ein Cottage im mediterranen Stil mit einem eigenwilligen Grundriss zu verstehen, müssen Page Turner und DeRon Jenkins die Räume umstrukturieren. Indem sie die Zimmer umgestalten, erschaffen sie mehr Platz und ein extra Zimmer. So soll der Wert des Hauses gesteigert werden - denn den beiden geht es um einen guten Verkauf.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.