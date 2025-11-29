Ein frischgebackenes TraumhausJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge 1: Ein frischgebackenes Traumhaus
45 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 6
Shontelle und Will wünschen sich ein neues Zuhause für sich und ihre Patchwork-Familie. Mika und Brian Kleinschmidt nehmen sich der Herausforderung an, ein Haus in 100 Tagen zu bauen. Bei einer Besichtigungstour sammeln sie Ideen für den Innen- und Außenbereich. Shontelle wünscht sich eine große Küche für ihr Backgeschäft. Das Budget beträgt fast eine halbe Million Dollar. Doch beim Bau gibt es unerwartete Probleme mit dem Dachstuhl.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausbau in 100 Tagen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen