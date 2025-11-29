Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 1vom 29.11.2025
45 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 6

Shontelle und Will wünschen sich ein neues Zuhause für sich und ihre Patchwork-Familie. Mika und Brian Kleinschmidt nehmen sich der Herausforderung an, ein Haus in 100 Tagen zu bauen. Bei einer Besichtigungstour sammeln sie Ideen für den Innen- und Außenbereich. Shontelle wünscht sich eine große Küche für ihr Backgeschäft. Das Budget beträgt fast eine halbe Million Dollar. Doch beim Bau gibt es unerwartete Probleme mit dem Dachstuhl.

sixx
