Eine ganz neue HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge 12: Eine ganz neue Herausforderung
44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 6
Mika und Brian sollen ein in die Jahre gekommenes Strandhotel retten. Das Budget ist begrenzt, die Zeit drängt und die Erwartungen sind hoch. Das Paar nimmt die Herausforderung an und beginnt, das Hotel zu entkernen und die Zimmer neu zu gestalten. Doch schon bald stoßen sie auf unerwartete Probleme, die den Zeitplan gefährden. Trotz der Schwierigkeiten geben sie nicht auf und arbeiten hart daran, das Hotel in ein schickes und modernes Urlaubsziel zu verwandeln.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausbau in 100 Tagen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen