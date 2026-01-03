Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 12vom 03.02.2026
44 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 6

Mika und Brian sollen ein in die Jahre gekommenes Strandhotel retten. Das Budget ist begrenzt, die Zeit drängt und die Erwartungen sind hoch. Das Paar nimmt die Herausforderung an und beginnt, das Hotel zu entkernen und die Zimmer neu zu gestalten. Doch schon bald stoßen sie auf unerwartete Probleme, die den Zeitplan gefährden. Trotz der Schwierigkeiten geben sie nicht auf und arbeiten hart daran, das Hotel in ein schickes und modernes Urlaubsziel zu verwandeln.

