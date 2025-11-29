Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausbau in 100 Tagen

Happy Wife, Happy Life

sixxStaffel 4Folge 2vom 29.11.2025
Happy Wife, Happy Life

Happy Wife, Happy LifeJetzt kostenlos streamen

Hausbau in 100 Tagen

Folge 2: Happy Wife, Happy Life

44 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 6

Ed und Jeanette wünschen sich ein Haus für die Ewigkeit. Das Paar hat bereits ein Grundstück, und das Budget liegt bei circa 465.000 Dollar. Das Ehepaar wünscht sich vier Schlafzimmer, drei Badezimmer, ein Büro, einen Essbereich im Freien und eine Kaffeebar. Bei der Gestaltung hat Jeanette das Sagen, da Ed farbenblind ist. Allerdings hat Ed ebenfalls Wünsche, von denen seine Frau nicht überzeugt ist. Mika und Brian helfen dem Paar bei der Umsetzung und Kompromissfindung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hausbau in 100 Tagen
sixx
Hausbau in 100 Tagen

Hausbau in 100 Tagen

Alle 1 Staffeln und Folgen