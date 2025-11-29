Hausbau in 100 Tagen
Folge 2: Happy Wife, Happy Life
44 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 6
Ed und Jeanette wünschen sich ein Haus für die Ewigkeit. Das Paar hat bereits ein Grundstück, und das Budget liegt bei circa 465.000 Dollar. Das Ehepaar wünscht sich vier Schlafzimmer, drei Badezimmer, ein Büro, einen Essbereich im Freien und eine Kaffeebar. Bei der Gestaltung hat Jeanette das Sagen, da Ed farbenblind ist. Allerdings hat Ed ebenfalls Wünsche, von denen seine Frau nicht überzeugt ist. Mika und Brian helfen dem Paar bei der Umsetzung und Kompromissfindung.
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen