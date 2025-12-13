Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausbau in 100 Tagen

Alles eine Nummer kleiner

sixxStaffel 4Folge 5vom 13.12.2025
Alles eine Nummer kleiner

Alles eine Nummer kleinerJetzt kostenlos streamen

Hausbau in 100 Tagen

Folge 5: Alles eine Nummer kleiner

45 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6

Mika und Brian helfen Adam und Nicole beim Bau ihres Traumhauses. Das zukünftige Haus soll sich in Lithia befinden, etwa 25 Minuten von Tampa entfernt. Die Profis beginnen mit den Bauarbeiten und müssen bereits zu Beginn mit Schwierigkeiten kämpfen. Es werden die falschen Fliesen geliefert, und die Maurer müssen ihre Arbeit nachbessern, da die Öffnungen für die Fenster zu groß sind. Das Paar steht unter Zeitdruck, da es sein Haus bereits verkauft hat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hausbau in 100 Tagen
sixx
Hausbau in 100 Tagen

Hausbau in 100 Tagen

Alle 1 Staffeln und Folgen