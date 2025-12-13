Alles eine Nummer kleinerJetzt kostenlos streamen
Hausbau in 100 Tagen
Folge 5: Alles eine Nummer kleiner
45 Min.Folge vom 13.12.2025Ab 6
Mika und Brian helfen Adam und Nicole beim Bau ihres Traumhauses. Das zukünftige Haus soll sich in Lithia befinden, etwa 25 Minuten von Tampa entfernt. Die Profis beginnen mit den Bauarbeiten und müssen bereits zu Beginn mit Schwierigkeiten kämpfen. Es werden die falschen Fliesen geliefert, und die Maurer müssen ihre Arbeit nachbessern, da die Öffnungen für die Fenster zu groß sind. Das Paar steht unter Zeitdruck, da es sein Haus bereits verkauft hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hausbau in 100 Tagen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen